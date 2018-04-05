TSK'nın terörün kökünü kazımak için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in ağabeyi Zekeriya Şahin, "Kardeşim 'Bizim köyün ilk şehidi ben olacağım' diyordu. Allah'ım dualarını kabul etti" dedi. SABAH'ın sorularını cevaplayan Zekeriya Şahin, şehit kardeşinin en yakın arkadaşının bir diğer Afrin şehidi Osmaniyeli Bekir Evren olduğunu söyledi. Zekeriya Şahin, iki şehidin aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Bekir şehit olmadan birkaç gün önce aralarında 'Şehadet şerbetini önce hangimiz içeriz' diye konuşmuşlar. Arkadaşı Bekir, önce ben şehit olacağım, hissediyorum deyince Hüseyin sen gidersen ben de peşinden gelirim demiş. Gerçekten de Bekir'in şehadetinin haftası dolmadan Hüseyin de şehit düştü. Ailesi, Havza'nın Yenice köyünde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Şahin, geçtiğimiz 5 Şubat'ta PYD/PKK'dan temizlenen ve 'Şehitler Tepesi' adı verilen 1027. Tepe'de çıkan çatışmalarda şehit olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU