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"Meral Hanım'ın selamından mahrum kaldılar"

Mehmetçiğe moral ziyareti için ile birlikte sınır bölgesine giden sanatçılara yönelik itibarsızlaştırma kampanyasına ’ndan sonra de katıldı. bugünkü yazısında Meral Akener’e bazı tavsiyelerde bulundu ve ekledi: “Kimse iletişim stratejisti  hemen, hiç vakit kaybetmeden değiştirsin Meral Hanım.”

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:44
Meral Hanım'ın selamından mahrum kaldılar

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

, sınır hattına gidip vatan evlâdı Mehmetçikle bir araya gelen sanatçılara selam vermeyeceğini açıklamış. Neden? Sebebi ne? ".. haklarında bir çok tartışma oldu.." gibi garip bir izahatla saldırdı Meral Hanım. En son söylenecek sözü en başta söyleyeyim. Kimse iletişim stratejisti hemen, hiç vakit kaybetmeden değiştirsin Meral Hanım. Böyle olmaz. Böyle yol yürünmez. Şimdi şu veya bu tartışmanın içine çekiliyorlar diye 'e, 'e, 'a selam vermeyecekse Meral Hanım, bundan kim zararlı çıkar?..

Bakın Meral Hanım bedavaya anlatıyorum size.. Başkası yapmaz. Para verip akıl aldığınız adamlar, size "İbrahim Tatlıses'e küstüm" açıklaması yaptırıyor. Gelin siz beni dinleyin. Cepheyi genişletmeyin. Düşmanlarınıza düşman eklemeyin.. Nedir bu insanları selamınızdan mahrum etmenize sebep?.. Sınıra gitmeleri mi, Cumhurbaşkanı ile gitmeleri mi, gittikleri yerde klarnet çalmaları mı?. Neye kızdınız gerçekte..

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