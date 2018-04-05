"Meral Hanım'ın selamından mahrum kaldılar"

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Meral Akşener, sınır hattına gidip vatan evlâdı Mehmetçikle bir araya gelen sanatçılara selam vermeyeceğini açıklamış. Neden? Sebebi ne? ".. haklarında bir çok tartışma oldu.." gibi garip bir izahatla saldırdı Meral Hanım. En son söylenecek sözü en başta söyleyeyim. Kimse iletişim stratejisti hemen, hiç vakit kaybetmeden değiştirsin Meral Hanım. Böyle olmaz. Böyle yol yürünmez. Şimdi şu veya bu tartışmanın içine çekiliyorlar diye İbrahim Tatlıses'e, Hülya Koçyiğit'e, Ajda Pekkan'a selam vermeyecekse Meral Hanım, bundan kim zararlı çıkar?..

Bakın Meral Hanım bedavaya anlatıyorum size.. Başkası yapmaz. Para verip akıl aldığınız adamlar, size "İbrahim Tatlıses'e küstüm" açıklaması yaptırıyor. Gelin siz beni dinleyin. Cepheyi genişletmeyin. Düşmanlarınıza düşman eklemeyin.. Nedir bu insanları selamınızdan mahrum etmenize sebep?.. Sınıra gitmeleri mi, Cumhurbaşkanı ile gitmeleri mi, gittikleri yerde klarnet çalmaları mı?. Neye kızdınız gerçekte..

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