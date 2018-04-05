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Valisi, ’ın sınırına asker yerleştirmesine karşı çıktı

Başkanı Donald ’ın sınırına askeri birlikler konuşlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamasına eyaleti karşı çıktı. Vali Brown, “Oregon’daki güvenlik güçlerini Washington’daki Trump’ın sıkıntıları için kullanılmasına asla izin verme niyetim yok” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 23:54
Oregon Valisi, Trump’ın Meksika sınırına asker yerleştirmesine karşı çıktı

'nin eyaleti , Donald 'ın birliklerini 'nin sınırına gönderilmesi talebini kesinlikle reddedeceğini açıkladı.

"TRUMP'IN SINIRLARIMIZI MİLİTARİZE ETME PLANINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

"Oregon Muhafız Komutanı olarak, Trump'ın sınırlarımızı militarize etme planından derinden rahatsızlık duyuyorum" diyen Brown, "Oregon'daki güvenlik güçlerini Washington'daki Trump'ın sıkıntıları için kullanılmasına asla izin verme niyetim yok" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün ABD-Meksika sınırına "yasadışı göç faaliyetlerinin artmasını" durdurmak için Ulusal Muhafız birliklerinin sınır bölgelerine gönderilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma kararı

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Oregon Valisi, Trump’ın Meksika sınırına asker yerleştirmesine karşı çıktı
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