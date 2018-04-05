Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rusya, Batı'yı dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı

, Batı'yı dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı

Dışişleri Bakanı Lavrov, “Batı'nın öncülüğünde tek taraflı ve kesintisiz attığı tehdit içeren ve yıkıcı adımlar, dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor” dedi.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:25
Rusya, Batı'yı dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın öncülüğünde attığı tek taraflı adımların dünyanın güvenlik dengesini bozduğunu söyledi.

Lavrov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Batı'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Batının Rusya'nın şeytanlaştırılması için çirkin siyasi provokasyonları sürdürdüğünü belirten Lavrov, "Skripal olayı, Rus diplomatları sınır dışı etmek için sadece ABD ve İngiltere'nin değil, onlara mecbur kalan diğer ülkelerin de uydurulup sahnelenen bahanesi oldu" dedi.

Bu şekilde uluslararası hukuk ile alay edilmesini diplomaside uzun süredir görmediklerini kaydeden Lavrov, bu adımlara karşı makul tepki vermeye devam edeceklerini ve hakikati göstermek istediklerini dile getirdi.

Lavrov, "Bizim çabalarımıza rağmen dünyadaki durum daha da zorlaşmaya devam ediyor. Temel gerekçe ise şu: Batı'nın ABD öncülüğünde tek taraflı, kesintisiz attığı tehdit içeren ve yıkıcı adımlar, dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya, Batı'yı dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN