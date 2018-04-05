Son dakika: Erzurum'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ/PDY'nin yöneticileri arasında yer aldığı ve örgütün Erzurum'daki polis memurları gruplarından sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen araştırma görevlisi Çetin Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile sanık avukatı Gündüz Güneş katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Doğan hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIKTAN TAHLİYE TALEBİ

Sanık Doğan, son sözü olarak, "Ne çekirdek ailemde ne de çevremde çalışan kimse yoktur. Ciddi ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. 14,5 aydır çocuklarımı ve ailemi göremiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 9 yıla artıran heyet, sanık hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Heyet ayrıca sanık Doğan hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olan Çetin Doğan'ın, FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge yapılanmasına bağlı küçük bölge içerisinde "Cemil" kod ismini kullanıp "Lise" biriminde (polis memurları sorumlusu) C vasfında mahrem imam olduğu anlatılıyordu.

Doğan'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, polis memurları grupları sorumlusu olduğu, örgüte himmet verdiği, örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı, örgüte müzahir Bank Asya Katılım Bankasında hesabının bulunduğu ve örgütte yönetici vasfında yer aldığı anlatılan iddianamede, sanığın kendisine bağlı örgüt birimi bulunduğu belirtiliyordu.

İddianamede, Doğan'ın, "terör örgütü yöneticisi olduğu" gerekçesiyle 15 ila 22,5 yıl arasında hapsi isteniyordu.