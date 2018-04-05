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Son Dakika: ’nın gazetesi ’nin matbaasında çalışan 20 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazetesinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Özgürlükçü Demokrasi matbaasında çalışan 20 kişi sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 17:38
Son Dakika: PKK’nın gazetesi Özgürlükçü Demokrasi’nin matbaasında çalışan 20 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında; Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, Mahmut Abay, Polat Arslan, Cemal Tunç, Kasım Zengin, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş ve Necat Hızarcı'nın tutuklandığı bildirildi.

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Son Dakika: PKK’nın gazetesi Özgürlükçü Demokrasi’nin matbaasında çalışan 20 kişi tutuklandı
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