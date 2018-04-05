Son Dakika: PKK’nın gazetesi Özgürlükçü Demokrasi’nin matbaasında çalışan 20 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Özgürlükçü Demokrasi matbaasında çalışan 20 kişi sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:29Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 17:38
Soruşturma kapsamında; Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, Mahmut Abay, Polat Arslan, Cemal Tunç, Kasım Zengin, İrfan Karaca, Kazım Göçer, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Sadettin Demirtaş ve Necat Hızarcı'nın tutuklandığı bildirildi.