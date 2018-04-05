Son Dakika: Terör örgütü üyesi şahısta yakalanan sikkelerin aslı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Umurlu-Serçeköy yol kontrol noktasında icra edilen denetimler sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.K.'nin GBT sorgusu yapıldı.

A.K.'nin ev ve iş yerlerinde hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından arandığı tespit edildi.

15 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE BAKIR SİKKE

Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 adet tarihi eser niteliğinde bakır sikke de ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan A.K'nin üzerinde yakalanan sikkelerin Bizans dönemine ait olduğu ve 2863 sayılı Kanun gereği tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.