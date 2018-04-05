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Son Dakika: Terör örgütü üyesi şahısta yakalanan lerin aslı ortaya çıktı

Son dakika haberi... Aydın’ın Efeler ilçesinde, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yakalanan 15 adet tarihi nin dönemine ait olduğu belirlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:01
Son Dakika: Terör örgütü üyesi şahısta yakalanan sikkelerin aslı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Umurlu-Serçeköy yol kontrol noktasında icra edilen denetimler sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.K.'nin GBT sorgusu yapıldı.

A.K.'nin ev ve iş yerlerinde hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, / silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından arandığı tespit edildi.

15 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE BAKIR SİKKE

Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 adet niteliğinde bakır de ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan A.K'nin üzerinde yakalanan sikkelerin dönemine ait olduğu ve 2863 sayılı Kanun gereği tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Son Dakika: Terör örgütü üyesi şahısta yakalanan sikkelerin aslı ortaya çıktı
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