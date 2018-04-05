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: 'Yerim destanınızı' yazan gazeteciye 1 yıl 3 ay hapis

haberi...İzmit'te, darbe girişimiyle ilgili olarak, 'Yerim destanınızı' başlıklı nedeniyle yargılanan , 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz Koray'ın cezası ertelendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 16:01
Son dakika: 'Yerim destanınızı' yazan gazeteciye 1 yıl 3 ay hapis

İzmit'te, daha önce yerel bir derginin ve nin işleri müdürlüğünü yapan 'ın, darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı geçen yıl Temmuz ayında internet sitesinde yayımlandı. Yeliz Koray'ın köşe yazısı birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanırken, beğenilerin yanı sıra tepkiler de gördü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Yeliz Koray, adliyeye sevk edildi. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan hakkında dava açılan Yeliz Koray, bugün 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yeliz Koray'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Koray'ın cezası, sabıkasının olmaması nedeniyle ertelendi.

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Son dakika: 'Yerim destanınızı' yazan gazeteciye 1 yıl 3 ay hapis
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