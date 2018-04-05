Türkeş vefatının 21’inci yılında unutulmadı

MHP
'nin
kurucu lideri Alparslan Türkeş
vefatının 21. senesinde Ankara
'da kabri başında anıldı. Anma töreni kapsamında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli
Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü. Bahçeli yaptığı konuşmada şunları söyledi:
MHP dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden kopmadı. Gücümüzü aziz milletimizden, kararlılığımızı ülkülerimizden aldık. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik.
Merhum Türkeş Bey'in kuvvetin birlik ve beraberlikten doğduğunu, her fırsatta ifade etmesi şimdiki zaman diliminde daha anlamlı hale gelmiştir. 15 Temmuz FETÖ
ihanetiyle ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermiştir. Türkiye
tehlike altındayken, Türk milleti bölünmek istenirken biz ayrı gayrı düşemez, nefsimize, heveslerimize teslim olamazdık. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla öne atılmalı, bunu kendimize vazife bilmeliydik, nitekim öyle de yaptık. Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız, fitneye-fesada karşı uyanık kalmak durumundayız, ülkemizin huzur ve güvenliği için tek yürek olmaktan başka çarenin kalmadığını idrak etmeliyiz. TÜRKEŞ'İN KABRİNDE DUA ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan
da ziyaret ettiği Alparslan Türkeş'in kabrinde dua etti ve ibrikle su döktü. Erdoğan'a Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop
ve AK Parti
milletvekili Tuğrul Türkeş
de eşlik etti.