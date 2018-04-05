Üniversiteye erişimde dünyada ikinciyiz

Başbakan Yıldırım
, 2017 Yurt Dışı
na Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'na katılarak bir konuşma yaptı. Yurtdışında akademik çalışma yapacak öğrencilerin kurs gördüğü salonda konuşan Yıldırım şu mesajları verdi:
Akademik çalışma için 824 öğrencimizi gidecekleri ülkeye uğurlayacağız. 1919'dan bu yana gönderilen öğrenci sayısı 19 bin civarında. Yarısı son 12 yılda gönderildi. ABD'den Çin'e 49 farklı ülkede 3 binin üzerinde arkadaşlarınız var.
Bu yıl da yine 2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı. 134 milyar lira. Peki 2002'de ne kadardı? 11 milyar. Bu sene 2003 bütçesinin daha fazlasını, 134 milyarı eğitim için ayırmışız. Bu da 16 yılda 12 kattan fazla artış. Başka ülkelerden 124 bin öğrencinin üniversitelerimizde okumasını sağlıyoruz. Ama bu sayı yetersiz. En az kontenjanımızın yüzde 5'i kadar yabancı öğrencinin gelmesini sağlamamız lazım. İlk etapta 375 bin öğrenci sağlanabilir. KADINLARIN SAYISI DAHA FAZLA
Üniversitelerimizdeki kız öğrenci
sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkekler biraz daha gayret etmeli. Başarı kızlarda daha yüksek, bundan da gurur duyuyoruz. Bayan öğretim üyesi sayısı erkek öğretim üyesi sayısından fazla. Üniversiteleri bayanlar teslim almış hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımlarımızın, elinin değdiği yer çok daha güzel, çok daha başarılı olur.
Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. Askerimizin sayısının neredeyse bir buçuk katı. 2002'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186. 10 tane daha geliyor. Üniversite fazla diye bazıları ah vah ediyor. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyen kesim. Şuanda dünyada üniversiteye erişebilme bakımından ikinci sıradayız. Bu 15 yılda oldu. Birinci Yunanistan
. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke sonuçta. İstanbul
'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz, yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok.
Burs var, yiyecek, ulaşım var. Hepsini üst üste koyarsan gayet güzel. Ondan sonra "Burası rahat, dönmeyeyim" falan da demeyin. İdealinizden, hedeflerinizden, ülke sevdanızdan asla hiçbir eksilme olmasın. ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
Başbakan
Yıldırım, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, Braille alfabesiyle Türkçe eğitimi verilen 6B sınıfındaki öğrencilerle sohbet ederken, Büşra Çakır isimli öğrenci kendisi için yazdığı mektubu "İyi günde, kötü günde yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Mesleğimizi elimize aldığımızda ziyarete geleceğiz ve sizleri unutmayacağız. Sizler de bizi unutmayın" diyerek okudu. Yıldırım, Çakır'a kendisini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacağını söyledi. '5 BİN ATAMA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Başbakan Binali Yıldırım
, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile Bakanı Fatma Betül Kaya'nın katılımıyla 2 bin 500 engelli daha e-KPSS ve kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleştirildi. Yıldırım şunları söyledi:
329 kardeşimiz kura ile geri kalanının da e-KPSS ile ataması yapılacak. İmkanımız olsa da hepsini istihdam edebilsek. Son bir yılda 1.5 milyon vatandaşınıza iş bulduk. İmkanlar arttıkça daha çok kardeşimize iş bulacağız. Bu yıl 5 bin atama sözümüzü tutacağız, kuranın ikinci kısmı Aralık 2018'de. Ayrıcabu yıl içinde 500 engelli öğretmen ataması yapacağız.
(Zeytin Dalı Harekâtı) Mehmetçik tarih yazmıştır. Akan kan ve gözyaşı, devletimizin şefkati ve milletimizin desteği ile o topraklarda son buldu. 160 bin Suriyeli ülkesine döndü. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin oraya gideceğiz. ÖĞRENCİLERE FETÖ UYARISI
Türk aydını ne yazık ki uzun yıllar kendi tarihine, değerine yabancılaşmıştır. Artık yabancılaşmayan, kendini inkar etmeyen, tarihi ile kavga etmeyen aydınlarımız var. Bu millete vefa borcunuzu dünya ölçeğinde bilim insanları olarak ödeyeceksiniz. İnancımıza, manevi değerlere saldırılara karşı her zaman sağlam durun. Orada FETÖ
'cülerle, memleket düşmanı bazı güruhlarla karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği muameleyi yapacaksınız. Şartlar ne olursa olsun ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin. Türkiye krizlerle boğuşan, gündemi istikrarsızlık olan bir ülke değil artık. Milletimizden aldığımız destekle ülkemizi 3 kat büyüttük. Bunun dünyada başka örneği yok.