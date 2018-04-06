18 ülkeden 80 FETÖ’cü paketlendi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MİT'in Kosova'da 6 FETÖ'cüyü yakaladığı operasyon için "Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. Ama bu bir tanesi. MİT bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi. Bunlar tabi gizli yürütülen faaliyetler olduğu için de kamuoyuna tamamı mal olmadı" dedi. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, ayrıca şunları söyledi: FETÖ, Türkiye'de çok güç kaybetti, organize olarak bir eylemde bulunma imkan ve kabiliyetini kaybetti, halk desteğini kaybetti. Kamuda ve diğer alanlarda çökertildi. Ama FETÖ bitmedi. FETÖ ile mücadele de bitmedi, etkili ve kararlı bir şekilde devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. PENSİLVANYA'DAKİ PANİĞE KAPILDI Pensilvanya
'daki terörist başı 18 ülkeden 80 tane teröristi paketleyen iradeyi görünce paniğe kapıldı. O da yerinde rahat değil. Rahat etmesi de mümkün değil. Çünkü MİT, güvenlik birimlerimiz, hükümetimiz, bunlar dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin peşinde olacaklar. Bulundukları inlerden alınıp, bunlar eninde sonunda Türkiye'ye getirilip yargıya teslim edilecektir.