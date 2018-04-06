Ağrı'daki PKK/KCK davası

Aralarında eski DBP'li Tutak Belediye Başkanı Öztürk'ün de bulunduğu, 6'sı tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Öztürk'ün de aralarında olduğu tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan 16 sanık ve avukatları katıldı.

GEÇEN OCAK AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi. DBP'li Tutak Belediye Başkanı Öztürk, devletin hizmetler için belediyeye gönderdiği ödeneğin terör örgütü PKK'ya aktarıldığı iddiası ve kayıp 5 milyon lirayla ilgili soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında tutuklanmıştı.