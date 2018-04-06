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Son dakika: Akademisyen davasında flaş gelişme!

4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar , zanlının eski eşi serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 22:30
Son dakika: Akademisyen davasında flaş gelişme! Tutuklandı

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar , zanlının eski eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (37) ile eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

ESOGÜ'de dün Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüş, olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı.

Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

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Son dakika: Akademisyen davasında flaş gelişme! Tutuklandı
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