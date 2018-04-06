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'da mide bulandıran manzara

'da düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu. Pilav ve midyeler, imha edilmek üzere götürülürken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 22:54
Antalya'da mide bulandıran manzara

Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Kepez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı tespit edilen 1,5 ton küflenmiş midye ile midye dolma yapımında kullanılan pilav ele geçirildi.

Pilav ve midyeler, imha edilmek üzere götürüldü. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şüpheli durumlarda Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulmasını istedi.

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Antalya'da mide bulandıran manzara
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