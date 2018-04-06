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Başbakan Moğolistan'da

Başbakan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da resmi törenle karşılandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 06:13 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 06:14
Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan , Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı.

Meydanı'nda bulunan Devlet Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Ukhnaa'nın yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra atlı birliklerin de yer aldığı askeri tören mangasını selamladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Ukhnaa, şeref defterinin imzalanmasının ardından baş başa görüşmeye geçti.

Yıldırım ve Ukhnaa, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı da yer aldı.

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Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan'da
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