"Bu girdaptan kurtulmazsan, FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olursun"

Bakan Çavuşoğlu, oda seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Daha sonra toplantı salonunda işadamlarına hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hizmeti yerinde görüp vatandaşla kucaklaştıklarını ve 16 yıldır bu anlayışla hizmet ettiklerini söyledi.

"YENİ NESLİMİZE GELECEK YILLARIMIZI ŞİMDİDEN HEDİYE ETMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin 16 yıldır kalkınmasının sebebinin bu düşünce olduğunu kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Hep 79 yılla kıyaslarsak ama o günkü rakamlarla kıyasladığımız zaman bizi yavaşlatır, rehavete sürükler. Bizim buna lüksümüz yok. 16 yıldır yaptıklarımız küçümsenemez, daha yolun başındayız. Ulaşmamız gereken hedefler var. 2023'de Cumhuriyetimiz hak ettiği yere gelmeli çok daha güçlü olmalıdır. Ama yeni nesilleri 2053,2071 hedeflerine sadece sloganlarla değil, somut projelerle Türkiye'nin ulaşacağı hedeflerle yeni neslimize gelecek yıllarımızı şimdiden hediye etmemiz lazım. Vizyon ve proje ortaya koyacağız, çalışacağız üreteceğiz" diye konuştu

Yerli turistin hiçbir zaman hor görülmemesinin altını çizen Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı hor görmeyelim dışarıdan turist geldiği zaman. Sıkıntılı zamanlarda yerli turistin faydalarını gördük. Kalabalık olduğu zaman yerli turiste yukarıdan bakma, hor görme bu yanlış. Hepsi bizim misafirimizdir. Türkiye ve dünyanın neresinden gelirse gelsin Alanya'nın geleneksel misafirperverliğini en iyi şekilde sunmamız gerekir. Turizmde kaliteyi koruyalım. Şehrimizde bir kalite düşüklüğü görüyorum. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Geçici daha fazla gelir elde edeceğiz diye Alanya'nın imajını bozmayalım. Alanya bir markadır. Bu imajı bozmaya kimsenin hakkı yoktur, kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Alanya kalitesini hep beraber koruyalım. Alanya hak ettiği yere gelecek" dedi.

"FETÖ'CÜLERİ ENSESİNDEN TUTUP GETİRİYORUZ"

Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ hainleri nerede olursa olsun onların peşini bırakmayacağız. Onların içeride ve dışarıda ensesinde olduğunu söyledik. Şimdi enselerinden tutup getiriyoruz. Öyle yurt dışına kaçtık, orada Türkiye'ye, Türk milletine ihanet ederim yok, nerede olursanız olun size huzur yok, size rahat yok. Nerede olursanız olun hesap vereceksiniz. Hainler nerede olursa olsun hesap verecek. Bugünlerde bazı ülkelerde aynı şekilde getiriyoruz ülkemize. Adalete yargıya teslim ediyoruz.

En son Kosova'dan da getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı Kosova hiç merak ettiniz mi? Neden birbirine girdiler, neden görevden aldılar? Kosova'yı, ABD'den sonra tanıyan ikinci ülkeyiz. Kosova'nın tanınması için aktif bir politika izliyoruz. Kosova'yı tanımayan hangi ülke olursa olsun onun Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla görüştüğü zaman bunu hatırlatıyor. Bunu onların başına kakmak için söylemiyorum. İnandığımız için bunu yapıyoruz. Sırbistan'la anlaşamadığımız tek konu var Kosova, onu da parantez içine aldık. Sırbistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz, herkesle böyle geliştirmek istiyoruz" dedi.





"KOSOVA FETÖ'NÜN KONTROLÜNDE BİR ÜLKE OLUR"

"Kosova'ya en çok yatırım yapan üçüncü ülkeyiz. Neden böyle yaptılar?" diye soran Çavuşoğlu, "İki sebebi var. Bir, FETÖ Kosova'da da tüm kurumların içine sızmış, tüm kurumların en üst düzeye kadar. Neden hemen istihbaratı ve bazılarını görevden aldılar. Gelenlerden biri itiraf etti; 'biz onların çocuklarını okutuyoruz, ondan' Her yerde aynı. Çocukları alıyorlar aynı şekilde elitlerin çocuklarını alıyorlar eğitip, onların devlet kurumlarına girmesi daha kolay. Devlet kurumlarına bu şekilde giriyorlar, sonra içeriden kontrol ediyorlar. Kırgızistan'da da böyle yapıyorlar diğer ülkelerde de. Bir de çok ciddi para harcıyorlar. Afrika'da da böyle yaptılar. Bazı Asya, Latin Amerika tedbirlerini alıyor, bunları sınır dışı ediyor, bazılarını bize teslim ediyor.

Ama Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa herkes tanısa ne olur? FETÖ'nün kontrolünde bir ülke olursun. Dost olarak konuşuyorum. Ama biz Türkiye olarak dost olarak bu gerçekleri söylemek durumundayız. Onların meclis dahil değişik yerlerde Türkiye'ye yönelik yaptıklarını konuşmaları kabul etmiyoruz. Dostluğun ve kardeşliğin karşılığı bu olmamalıdır. 2 tane hainin dostu musunuz, Türkiye'nin dostu musunuz? Tarih boyunca sizinle dost ve kardeş olduk, bundan sonra da böyle olacağız. Ama hainlerin ülkenizden temizlenmesi gerekiyor. İlişkilerimizi rehin almalarına müsaade etmemeniz gerekiyor. İnşallah Kosova da bu hainlerden temizlenir. Kosova da Türkiye'de darbe yapmış hainlerin temsilcilerini ülkesinde barındırmaması gerekir. Dosttan beklediğimiz budur" diye konuştu.

