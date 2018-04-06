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Son dakika: 'li 'nden skandal! Tarihi çeşmeyi sobalı eve çevirdiler

'de Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık eve dönüştürüldü, hatta tarihi yapıya soba bacası bile takıldı.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 11:36
Son dakika: CHP'li Edirne Belediyesi'nden skandal! Tarihi çeşmeyi sobalı eve çevirdiler

'li 'nin milli değerlerimize yönelik vurdumduymazlığı, tarihi eserlerin katledildiğini ortaya koydu. 'de Osmanlı döneminden kalma Medrese Alibey Mahallesi'nde bulunan 200 yıllık 'nin eve dönüştürüldüğü hatta tarihi yapıya soba bacasının takıldığı belirlendi. Ecdat yadigârlarına yeterli hassasiyeti göstermediğinden yakınan vatandaşlar da, tarihi ayıbın hemen düzeltilmesini istediler.

'NE HALE GETİRDİLER'

Mahalle sakinleri, geçmişte tarihi çeşmenin onarımı için gerekli siyasi iradenin eksik olduğunu belirtirken, şimdilerde ise, mirasın korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesinde ciddi problemler yaşandığını ifade etti. Edirneli vatandaşlar, ''Osmanlı döneminde çeşmelerin büyük önemi varmış. Neden? Çünkü herkes içeceği suyunu bu çeşmelerden taşırmış. O dönemlerde çeşme yaptırmak en önemli hayır işlerinden sayılıyordu. Bugün ise bu tarihi çeşmelerimiz ne hale geldi'' dediler.

YETKİLİLER NE DİYOR?

CHP'li Edirne Belediyesi, tarihi rezalete ilişkin, ''Tarihi eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğundadır'' ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise, sorumluluğun CHP'li belediyede olduğunu belirterek, ''Tarihi çeşmeler vakıf kökenli olmalarına rağmen, günümüzde belediye mülkiyetindedir. Bu çeşme de Edirne Belediyesi'nin mülkiyetindedir'' dedi. (Yeni Akit)

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Son dakika: CHP'li Edirne Belediyesi'nden skandal! Tarihi çeşmeyi sobalı eve çevirdiler
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