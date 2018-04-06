Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü DEAŞ'lı sanığa 7,5 yıl hapis

Terör örgütü 'lı sanığa 7,5 yıl hapis

’de, ' terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık Safa Sarıbek, mahkeme heyeti tarafından terör örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 14:25

4'üncü 'nde görülen davada, CHP Genel Başkanı 'nun Adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan 'Zekeriya' kod adlı ve başka bir suçtan tutuklu üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu, 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Safa Sarıbek ile tutuksuz sanıklardan Yusuf I., Hüseyin S., Zekeriya S., Erdin S., Ahmet T., Barış E., Amir S., İbrahim S., Qosbi S., Loay S. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

'100 DOLAR KARŞILIĞI TÜRKİYEYE GEÇTİM'

17 yaşında 'den Suriye'ye gittiğini belirten tutuklu sanık Safa Sarıbek, "Ailemi özlemiştim, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek istedim. Araplar kaçakçılıktan yüksek para istediği için Azerilerin bulunduğı bölgeden 100 dolar karşılığı Darkuş bölgesinden, Hatay'ın Yayladağ'ı ilçesine 2016 yılının Nisan ayında geçiş yaptım. İsmim Safa olduğu için kod adı vermediler. Dini eğitim aldım fakat silahlı eğitim almadım. Çatışmalara katılmadım" diye konuştu.

DEAŞ'TAN ASKERİ VE SİYASİ EĞİTİM ALDI İDDİASI

Cumhuriyet savcısı; Oğuzhan Korkmaz'ın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamasından dolayı bu davadan reddini, Özgür Suriye saflarında yer aldığını iddia eden Safa Sarıbek'in ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ'tan, askeri ve siyasi eğitimler aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Safa Sarıbek'in 'örgüt üyeliği suçundan' 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Oğuzhan Korkmaz ve tutuksuz sanık Ahmet T.'nin bu davadan derdest edilerek reddine, diğer tutuksuz sanıkların 'delil yetersizliğinden' beraatlarine karar verdi.

Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü DEAŞ'lı sanığa 7,5 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN