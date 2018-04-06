Finike'de huzur toplantısı

Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda düzenlenen toplantıya, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Sahilkent Mahallesi'nde oturan vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Arslanköylü, daha önce belde olan ve Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen Sahilkent'in iki mahalleye ayrıldığını söyledi. Arslanköylü, "Finike Belediyesi meclis kararı, kaymakamlığın görüşü, valilik onayıyla belde, Sahilkent ve Kum mahalleleri olarak ikiye ayrıldı" dedi.

Emniyet Müdürlüğü personelinin, hem dilek ve temenniler konusunda hem de sorunları tespit noktasında vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Kaymakam Arslanköylü, "Sizleri buraya davet etmemizin temel amacı, güvenlik ve asayişle ilgili gözlemlediğiniz, ihtiyaçları, sıkıntıları birinci ağızdan duymak, değerlendirmektir. Jandarma bölgesindeki Sahilkent Mahallesi'nin bir kısmı emniyete dahil oldu. Emniyet personelimiz güvenlik noktasında çalışmalarını yapıyor. Ancak güvenlik dediğimiz konu tek taraflı olmuyor. Vatandaşlarımızın da duyarlılık göstererek katkı sağlaması önemlidir. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, ilçemizin genel güvenliği açısından, daha güvenli, daha huzurlu ilçede yaşamamıza önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç de toplum destekli polislik projelerine yönelik çalışmalarda vatandaşların sağladığı katkının önemli olduğunu söyledi. Vatandaşlar, yol güvenliği, trafik düzenlemeleri, yaya trafiği güvenliği açısından işlek sokaklara kasis konulmasını, okulların çevresini gören noktalara güvenlik kamerası takılmasını talep etti.

Toplantıya katılan vatandaşlardan G.Y. ise lisede okuyan kızının okula 5 metre mesafede sınıf arkadaşı tarafından dövüldüğünü, 10 arkadaşının da olayı izlediğini anlattı. Güvenlik kamerası olmadığı için delil oluşturamadıklarını ve olayı ispat edemediklerini belirten veli, yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduklarını iletti.