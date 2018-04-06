İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki İbrahim Camisi'nde ezanı engelledi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, İbrahim Camisi'nde bugün öğle ezanı okunmasını engellediğini belirterek, bunun ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu ifade etti.

Edis, İbrahim Camisi'ne ve çevresindeki mekanlara yönelik ihlallerin, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin bu camiyi ve İslam dininin kutsal mekanlarını ele geçirme çabalarının delili olduğunu kaydetti.

CAMİYİ BÖLDÜLER

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu.

Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, "güvenlik" gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'in işgali altındaki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.