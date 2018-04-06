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'da operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütüne yönelik operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:03
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütüne yönelik operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 10 ilçede 16 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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