İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 10 ilçede 16 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.