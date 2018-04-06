Kapıkule'den giriş yapan otomobilde esrar ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yol uygulaması sırasında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan N.D., yönetimindeki B 2757 BT plakalı aramaya aldı. Narkotik dedektör köpek Vadi'nin de katıldığı aramada köpeğin arka kapısına tepki vermesi üzerine araç, Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray taramasına gönderildi. Burada yapılan detaylı aramada otomobilin arka kapasına oluşturulan gizli bölmede 2 kilo 96 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.D., gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

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