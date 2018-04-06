Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kapıkule'den giriş yapan otomobilde esrar ele geçirildi

Kapıkule'den giriş yapan otomobilde esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'ndan yurda giriş yapan plakalı otomobilde dedektör köpek Vadi ile yaptığı aramada  2 kilo 96 gram esrar ele geçirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 14:36
Kapıkule'den giriş yapan otomobilde esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, yol uygulaması sırasında 'ndan yurda giriş yapan N.D., yönetimindeki B 2757 BT plakalı aramaya aldı. Narkotik dedektör köpek Vadi'nin de katıldığı aramada köpeğin arka kapısına tepki vermesi üzerine araç, Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray taramasına gönderildi. Burada yapılan detaylı aramada otomobilin arka kapasına oluşturulan gizli bölmede 2 kilo 96 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.D., gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapıkule'den giriş yapan otomobilde esrar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN