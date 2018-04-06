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Karlov suikastı saldırganının "örgüt abisi" tutuklandı

'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan polis memuru ’ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek yakalanan eski çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 17:31
Karlov suikastı saldırganının örgüt abisi tutuklandı

'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan 'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "ağabeyi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () çalışanı Şahin Söğüt, tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karlov suikastı saldırganının "örgüt abisi" tutuklandı

SAVCILIKTA DA, MAHKEMEDE DE KONUŞMADI

Savcılıkta susma hakkını kullanan Söğüt, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Söğüt'ün mahkemede de susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

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Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

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Karlov suikastı saldırganının "örgüt abisi" tutuklandı
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