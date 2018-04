BUGÜN NELER OLDU

Erdoğan ile birlikte Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundukları için türlü hakaretlere maruz kalan sanatçılar da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi:Kendisinden bir özür beklerken "Sözlerimin arkasındayım az bile söyledim" demesine ne denir ki? Biz askerimizin, devletimizin, milletin arkasındayız, gönlündeyiz, kalbindeyiz. Dünyada sanatla, sanatçıyla uğrasan hiçbir lider iflah olmamış, kaybetmiştir. Kendisinden Deniz Baykal 'ın nezaketini, inceliğini beklemek hataymış. Canı sağolsun.Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'in sanatçılarla ilgili söylediği her şeyi kınıyorum. Kılıçdaroğlu da "Hadi gidiyoruz" deseydi herkes giderdi. Kılıçdaroğlu neden hiçbir sanatçıyı çağırmaz acaba? Sanatçı düşmanı mı? Tavırları "Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş" cümlesini hatırlatıyor. Kendi başaramadıkları için bize ve Cumhurbaşkanımıza böyle bir şey yapıyor. Bunun üzerinden politik görüş sergilenmesi çok yanlış. Söylenen sözler çok günah.Mehmetçiğimizin yanına gidip moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu tip etkinliklerin siyaset malzemesi yapılması, Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir makamın tartışma malzemesi olmasını asla etik bulmuyorum. Bizim tüm dualarımız Mehmetçiğimizle. Ben bu etkinliğe katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Sanatçıları hedef göstermek çok yanlış. Bu sanatçılar vatan aşkı için, Mehmetçik aşkı için oradaydı.Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatada ısrarcı olması, hata yapmasından çok daha vahim. Neden böyle bir psikoloji içindedir, bu kininin ve öfkesinin sebebi nedir anlamak gerçekten zor. 15 Temmuz gecesini sokakta olmak yerine, bir evde geçirmeyi tercih eden birinin bunu anlamasını beklemiyoruz. Bu hareketimizden rahatsız olanlar, gelecekte daha fazla rahatsız olacaklar.Sanırım Kılıçdaroğlu, bizleri de kendisi gibi düşünüyor. Konuşan fakat eyleme geçemeyen... Biz aklen, kalben her an askerimizin yanındaydık, yanındayız. O gün bedenen de onlarla olalım istedik. Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı çok acı. Ama en acı olan, bu zihniyette birinin bu ülkeyi yönetmeye talip olması.Biz Mehmetçiğe gittik, sen de YPG'ye git. Sürekli kavga çıkarmaya çalışan çocuklara benziyor. Biz Mehmetçiğimize destek olmaya gittik, en içli notalarımızı onlarla paylaştık.Her fırsatta demokrasi havariliğine soyunan birinin, sanatçıların da demokratik haklarının olduğunu bilmesi lazım. Saygı duyması lazım. Birilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na insan hakları ve demokrasi dersi vermesi gerekiyor anlaşılan. Hezeyan içinde olduğunu görüyorum.Ömer KARAHAN-Özlem AVCI- İlker GEZİCİ/MAGAZİN