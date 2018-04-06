Külliye’de yoğun kabul trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün devlet günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım
'ı kabul etti. Erdoğan'ın daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan
ve beraberindeki heyeti kabulünde Yıldırım da hazır bulundu. Heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra ÖSO yöneticileri de yer aldı. Erdoğan, son olarak Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Erdoğan, Irak Büyükelçisi Hussain Mahmood Fadhlalla Alkhateeb, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic'i de kabul etti. Elçiler Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Erdoğan, dün ayrıca 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir grup avukatı kabul etti.. Avukatlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğarafı da çektirdi. Beştepe Twitter'da Rusça yayına başladı
TWITTER'DA
4 dilde yaklaşık 10 milyon takipçiye yayın yapan Cumhurbaşkanlığı, Rusça yayınlarına, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni ile başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın "@tcbestepe_ ru" adlı hesabından canlı yayımlanan Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmeleri ve temel atma törenini 70 bin kişi takip ederken, paylaşımlar 700 bine yakın kişiye ulaştı.