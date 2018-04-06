Kumpas hakimi tutuklandı

FETÖ'nün "gaybubet" evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının firari hâkimi Hikmet Şen adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade vermeyi reddeden Şen 'terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğ'ne sevk edildi. Mahkemede de ifade vermeyi reddeden Şen, 'silahlı terör örgütü üyeliği' kapsamında tutuklandı.

ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçen günlerde FETÖ'nün "gaybubet" evlerine yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, firari eski hâkim Hikmet Şen gözaltına alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan "futbolda şike" ve "Odatv" kumpas davalarının hâkimi olarak tanınan Hikmet Şen'in üzerinden sahte kimlik çıktı.

5 CEP TELEFONUNU KABUL ETTİ

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda; 5 sahte kimlik, 30 cep telefonu, 13 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flash bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi. Şen'in evde bulunan 5 adet cep telefonunun kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin gaybubet evine baskın yaptığı sırada evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin olabileceği değerlendirilen dizüstü bilgisayarı balkondan atmaya çalıştığı öğrenildi.