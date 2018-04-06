Son dakika: Gürcistan'a kaçarken yakalanan eski polise FETÖ'den hapis cezası

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Musa Özçelik ile avukatı katıldı.

Sanık Özçelik, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

1 MAYIS 2017'DE YAKALANMIŞTI

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğünce açığa alınan ve Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında 1 Mayıs 2017'de Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan polis memuru Özçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Özçelik, daha sonra meslekten ihraç edilmişti.