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Son dakika: 'a kaçarken yakalanan e 'den hapis cezası

Son dakika haberi...'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve 'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan memuruna 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:55
Son dakika: Gürcistan'a kaçarken yakalanan eski polise FETÖ'den hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Musa Özçelik ile avukatı katıldı.

Sanık Özçelik, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

1 MAYIS 2017'DE YAKALANMIŞTI

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğünce açığa alınan ve 'a kaçma girişimi sırasında 1 Mayıs 2017'de 'nda yakalanan polis memuru Özçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Özçelik, daha sonra meslekten ihraç edilmişti.

Cephaneliğin kapısını balyozla kırmaya çalışmışlar

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Son dakika: Gürcistan'a kaçarken yakalanan eski polise FETÖ'den hapis cezası
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