Son dakika: Kuzey Irak'ta iki günde 59 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.