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Son dakika: 'ta iki günde 59 terörist öldürüldü

, 'a yönelik operasyonlar hakkında, " tarihlerinde Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekatında 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:39
Son dakika: Kuzey Irak'ta iki günde 59 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 'da 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Son dakika: Kuzey Irak'ta iki günde 59 terörist öldürüldü
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