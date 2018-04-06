Son dakika: Kuzey Irak'ta iki günde 59 terörist öldürüldü
TSK, Kuzey Irak'a yönelik operasyonlar hakkında, "1-2 Nisan tarihlerinde Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekatında 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi." açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:13Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:39
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.