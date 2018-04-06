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Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Terör örgütüne ağır darbe vuruldu
Hava destekli operasyonlarda Tunceli Pülümür'de 7, Cudi'de 4 terörist olmak üzere toplam 11 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'deki operasyonda öldürülen ve aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde saha sorumlusu Medeni Sayılgan'ın (40) geçen yıl etkisiz hale getirilen terörist İsa Teres'in yerine getirildiği ve örgütün eski Amanos sorumlusu olduğu belirlendi. 4 milyon lira ödülle aranan "Panzer Kemal" kod adlı Sayılgan'ın 2010'da İskenderun'da 7 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Sayılgan'ın asker eşi Pınar Akdağ'ın lojmanda şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu anlaşıldı. Pülümür'de öldürülen 7 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığı'nın 600 bin lira ödüllü turuncu listede aranan örgütün Nazımiye sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıtta'nın olduğu belirlendi.

O HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Diğer taraftan Hatay-Arsuz hattında 5 gün önce öldürülen 19 teröristten birinin de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna ateş açan terörist olduğu tespit edildi. Teröristin, 300 bin liralık gri listede aranan Yusuf Buldağ olduğu öğrenildi.

Özgür CEBE-Ercan TOPAÇ-Sekvan KÜDEN
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Terör örgütüne ağır darbe vuruldu
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