Tetikçinin ‘abisi’ yakalandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş
'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi' si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Ş.S. gözaltına alındı. Şüphelinin Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor. Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu tespit edilen Ş.S.'nin "Ahmet" kod adını kullandığı öğrenildi. Şüphelinin Ankara'daki işlemleri sürüyor. 2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.