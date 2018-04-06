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Tetikçinin ‘abisi’ yakalandı

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Giriş Tarihi: 6.4.2018
Tetikçinin ‘abisi’ yakalandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan 'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi' si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı Ş.S. gözaltına alındı. Şüphelinin Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor. Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu tespit edilen Ş.S.'nin "Ahmet" kod adını kullandığı öğrenildi. Şüphelinin Ankara'daki işlemleri sürüyor. 2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış ve FETÖ elebaşı ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.
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Tetikçinin ‘abisi’ yakalandı
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