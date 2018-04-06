Yabancı gazetecilere Zeytin Dalı’nı anlattılar

SABAH, dünyanın dört bir yanından gelen medya mensuplarını ağırlamayı sürdürüyor. Geçen yıl başlayan programın üçüncüsünde yabancı gazetecilere Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve dış politika
sı anlatıldı. 'Sabah Gazetesi Dış Basın Türkiye Buluşmaları' programının ikinci günde yabancı gazeteciler, Turkuvaz Medya Grubu temsilcileri ve SETA araştırmacıları ile kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, SABAH Gazetesi Okur Temsilcisi İbrahim Altay, Daily Sabah Politika Editörü Mehmet Çelik ve SETA Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar katıldı. Dış politikayla ilgili soruları yanıtlayan Serdar Karagöz, Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile aynı anda mücadele ettiğini anlattı. Karagöz, "Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki Suriye politikasını anlamak için geçmişi iyi analiz etmek gerekiyor. Türkiye olaylar ilk başladığında da Esad'a sivil halkı öldürmemesi gerektiğini söyledi. Bugün de aynı noktada. Bugün Suriye'de savaşan Suriye ordusu değil, başka ülkelerden gelenler" dedi. İran
lı Rahmatullah Sharifi ise, "İran için Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Eğer Suriye parçalanırsa parçalanma dalgası bölgede yayılır. Türkiye, 15 Temmuz'u atlattı ve parçalanmadığını gördük. Türkiye bu tehlikeyi anladı ve İran ve Rusya ile hareket etmeye başladı. İran için Esad sadece bir aktör" dedi. FARKLI YAŞAMLAR BİR ARADA Medya
mensupları, İstanbul
'un tarihi ve kültürel güzellikleri ile şehir yaşamını gözlemleme fırsatı buldu. Gazeteciler Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı
'nı ziyaret etti. İstanbul'dan ve insanların bir arada yaşama kültüründen çok etkilendiğini söyleyen Rusya'dan Radmila Kishyieva, "Şehir olarak bu kadar kalabalık olup; farklı inanışlara sahip, farklı yaşam biçimleri olan insanların barış içinde yaşaması çok etkileyici" diye konuştu.