Bir daha gafil avlanmayalım

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

PKK, FETÖ ve diğer irili ufaklı terör örgütleri sahaya sürülenlerdi...

Bu saha operasyonlarının hazırlık sürecinde, söz konusu operasyonlar esnasında ve sonrasında elbette algı operasyonları da gündeme geldi.

Batı'daki ve ülkemizdeki Erdoğan düşmanı medya kuruluşları birdenbire suni gündemler oluşturdular. Bunların neler olduğuna kısaca bakalım.



1) Türkiye'de seküler yaşam tarzlarına müdahale edildiği gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar.

2) AK Parti'nin demokratik yollarla yenilmesinin mümkün olmayacağı yönünde yayınlar yapıldı.

3) Ülke ekonomisinin kötüye gittiği şeklinde bir yanlış algı oluşturuldu.

Özellikle kur artışları üzerinden felaket tellallığı yapıldı.

4) Toplumda bir kutuplaşma olduğu, bu kutuplaşmanın ülkenin barış ve huzuruna zarar verdiği tezi sıklıkla işlendi.

5) İkide bir Batı'nın Türkiye'yi gözden çıkardığı ve Türkiye'yi ağır biçimde cezalandıracağı söylemi dile getirildi.

6) Türkiye'de kamu kurumlarının işlemediği, devletteki tasfiyeler sonrasında kurumların iyice zayıfladığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

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