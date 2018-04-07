‘Bu ahlaksızlığı yapanlar hainlerle aynı saftadır’

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, İstanbul'da AK Parti
Esenyurt, Büyükçekmece ve Çatalca ilçe kongrelerine katıldı. Albayrak yaptığı konuşmalarda CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Hatay'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılara yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak özetle şunları söyledi: "Mehmetçiğini ziyarete giden Başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde olan bir muhalefet var. 'Elin Amerika'sının, Avrupa'sının sanatçısı ve siyasetçisi dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerini ziyarete gittiğinde canlı yayında alkışlarken, bu ülkenin bekası için canını feda eden Mehmetçiğini ziyaret eden milli insanlarına bu ihaneti, bu iftiraları, bu ahlaksızlığı yapanlar, çok net ifade edeyim, bu hainlerle aynı saftadır."