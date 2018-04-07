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‘Bu ahlaksızlığı yapanlar hainlerle aynı saftadır’

Giriş Tarihi: 7.4.2018
‘Bu ahlaksızlığı yapanlar hainlerle aynı saftadır’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , İstanbul'da Esenyurt, Büyükçekmece ve Çatalca ilçe kongrelerine katıldı. Albayrak yaptığı konuşmalarda lideri 'nun Hatay'da sınır karakolunu ziyaret eden sanatçılara yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak özetle şunları söyledi: "Mehmetçiğini ziyarete giden Başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde olan bir muhalefet var. 'Elin Amerika'sının, Avrupa'sının sanatçısı ve siyasetçisi dünyanın dört bir tarafında görevde olan askerlerini ziyarete gittiğinde canlı yayında alkışlarken, bu ülkenin bekası için canını feda eden Mehmetçiğini ziyaret eden milli insanlarına bu ihaneti, bu iftiraları, bu ahlaksızlığı yapanlar, çok net ifade edeyim, bu hainlerle aynı saftadır."
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‘Bu ahlaksızlığı yapanlar hainlerle aynı saftadır’
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