Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Aydın 6. İl Olağan Kongresi'nde konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın konuşmasından satır başları:

"Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Aydın teşkilatlarımızda görev yapmış kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ahirete intikal eden kardeşlerime de Allah'tan rahmetler diliyorum. "

"AYDIN'DA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ"

"Bizler Aydın'ı her çeşit ürünü, ticareti ve turizmi açısından 2023 yılı hedeflerimiz çerçevesinde ülkemizin lokomotifi olarak görüyoruz. Türkiye'de demokrasinin ve milli iradenin, bağımsızlığın şehri olan Aydın'ın gönlümüzde ayrı bir yeri var. İnşallah bu kongremizde yeni bir döneme imza atacağız. Hep birlikte inşallah daha iyi çalışacağız. 2019 Mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu coşkuyu hepinizden bekliyorum.

"CHP, BU MİLLETİN DÜŞMANI OLAN KİM VARSA ONUN YANINDA YER ALIYOR"

"Şehrimizin, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten olsa gerek hala CHP'ye çok ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum. Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si bu ülkenin kurtuluş savaşına öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür. Bu anlayıştaki bir parti ile Aydın halkının hayalindeki parti ile hiçbir ilgi ve alakası olamaz."

CUMHURİYETMİZİ SAVUNAN BİR PARTİ VARSA O DA AK PARTİ'DİR

"Biz sanatçılarımızla birlikte Hatay sınırındaydık. Askerlerimize destek olmaya gittik. Ama bu durum Chp'nin zorunda gitti. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyorlar. Ey Aydınlı kardeşim, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin düştüğü bu durumu görüyorsunuz değil mi? Kendi milletine, kendi hükümetine ve kendi devletine nasıl bu kadar düşmanca yaklaşabilir. Nasıl olur da bu parti Cumhuriyetimizin kurucu partisi olduğunu savunabilir. Türkiye'de gerçek anlamda Cumhuriyetmizi savunan bir parti varsa o da AK Parti'dir. 2023 yılı hedeflerimiz bunu gösteriyor. Ey Chp sen ne yaptın? Bugüne kadar ne yaptın? Teröristlerle beraber yürüdün."

"KANALİZASYON ÇUKURUNDA DEBELENİYOR"

"Ülkesine ve milletine hayırlı olan her işi baltalamak adalat değildir. Kardeşlerim, Chp'nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle ahlaksızca, öyle terbiyesizce ve öyle haysiyetsizce sözlerle şahsıma saldırdı ki, inanın bana ben o kişinin seviyesine inmeyi kendime zül addederim. Gençler, üstad Necip Fazıl böyleleri için alçak demezdi. Üstad, alçak ifadesinin bir seviye belirttiğini ifade ettiği için böylelerini "çukur" diye tarif ederdi. Çünkü alçaklık seviyedir derdi. Bu zat işte "çukur"dur. Hatta bu zat, sadece çukurda değil aynı zamanda kullandığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki ben de ağız var her türlü ifadeyi kullanırım. Bizim bulunduğumuz makamlar buna izin vermez. Kimileri sevgisiyle, muhabbetiyle, hizmetiyle milletin karşısına çıkar, kimileri de bu zat gibi zehriyle kendini belli eder."

"BAŞARISIZ BİRİSİYLE NEREYE KADAR GİDECEKSENİZ?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, girdiği tüm seçimleri kaybettiğini belirterek, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan. Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin." dedi.