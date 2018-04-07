Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da konuşuyor - Canlı

Aydın'da AK Parti 6. İl Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bine yaklaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Efeler 2019 yılını çok farklı geçirecek. Başarı dolu bir şekilde geçirecek. Buna hazır mıyız? Kardeşlerim, biz bu yola çıktığımızdan bugüne kadar hiç bir zaman beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Ve bundan sonra da sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku'da ve secdede eğildik. Şu anda Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Mehmetçik bunu başardı. Aynısını Afrin'de yaptık. Orda da 2 bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz ÖSO ile birlikte girdi ve oradaki teröristleri derdest etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belki şu an 4 bin olmuştur"

"TERÖRİSTLERİ KENDİ ÜRETTİĞİMİZ SİLAHLARLA YOK EDİYORUZ"

"Irak'ın kuzeyinde de teröristler var. Oradakileri de yok edeceğiz. Yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Onları kendi ürettiğimiz insansın hava araçları ile yok ettik. Bunlar biz gelmeden önce yoktu. Ama hamdolsun şu an hepsini üretiyoruz. Savunma sanayisinde her şeyi başaracağız. Bizim neyimiz eksik?"

SANATÇILARIN HATAY ZİYARETİ

Bundan sonra biz kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Kimse bize şunu yapın bunu yapın diyemez artık. Biz Hatay'a gidiyoruz. Reyhanlı'ya gidiyoruz. Hatay'da benim kongrem var benim. Orada sanatçılar, sporcular ve yazarlarla birlikte Reyhanlı'ya geçiyoruz. Ama bazıları çıldırdı. Aman yarabbim Bay Kemal çıldırdı. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Bay Kemal ofisini söyle de sanatçılarımız senden izin alsın!"

"Bay Kemal sen bugüne kadar ne zaman Mehmetçik'le beraber oldun. O anca teröristlerle beraber oldu. Ama biz anca Mehmetçiğimizle ve milletimizle beraber oluruz. Biz Mehmetçiğimize moral olduk. Onların yanında olduğumuzu göstermeye gittik. Ama Bay Kemal çekemiyor. Biz söz veririz ama Bay Kemal konuşur."