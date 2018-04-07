Darbeci pervasızlığı

Genelkurmay'ı işgal eden FETÖ'cü askerlerin yargılandığı Ankara'daki "Çatı" davası dün Sincan yerleşkesindeki kampusta devam etti. Duruşmada tanık ve müştekiler ifade verdi. Tanıkların çapraz sorgusu sırasında ise FETÖ'cü sanıklar müştekilere sözlü saldırıda bulundu. FETÖ sanıklarının, tanıkların çapraz sorgusu sırasında, müştekilerin değerlendirmelerine yüksek sesle karşılık vermesi ile tırmanan gerginliğin fiziki müdahale boyutuna dönüşmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşmayı AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ile birlikte izleyen SABAH İsviçre muhabiri Mehmet Çek de FETÖ sanıklarının sözlü saldırısına uğrayan isimlerden oldu. Gerginlik, duruşmaya verilen aranın ardından sona erdi. Mahkeme, müşteki ve sanık yakınlarını salondan çıkararak duruşmaya devam etti.

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