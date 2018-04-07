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Sanatçı 'dan flaş açıklamalar

A canlı yayınına bağlanan ses sanatçısı , Mehmetçiğe destek için giden sanatçılara ağır hakaretler eden Kemal 'nun skandal sözleri hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 01:20 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 02:04
Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti. lideri ise grup toplantısında sarf ettiği skandal sözlerle tüm 'nin tepkisini çekmişti. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine karşı bir bildiri yayımlamış ve sözlerini kınamışlardı.

O ziyaretlere katılan sanatçılardan biri olan , bugün A gece ajansına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar

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Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar
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