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haberi... Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 12:04
Son dakika: Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Nisan'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'sinin ise savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ elebaşı 'in çağrısı üzerine para yatırdıkları ve örgüte ait bazı derneklere üye kaydı olduğu tespit edilen 2'si Türkmenistan uyruklu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılar polis ekiplerince operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
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