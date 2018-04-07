Tuzaklanan bomba patladı, 2 asker şehit

Hakkâri'nin Çukurca
ilçesinin Irak sınırında terör örgütü PKK
/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit Pehlivan'ın Samsun'daki evine ateş düşerken, şehidin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit Anıl Yalap'ın (üstte) ise Çukurca'da 26 Mayıs 2017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı, tedavisinin ardından yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gittiği öğrenildi.