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Tuzaklanan bomba patladı, 2 asker şehit

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Tuzaklanan bomba patladı, 2 asker şehit
Hakkâri'nin ilçesinin Irak sınırında terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit Pehlivan'ın Samsun'daki evine ateş düşerken, şehidin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit Anıl Yalap'ın (üstte) ise Çukurca'da 26 Mayıs 2017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı, tedavisinin ardından yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gittiği öğrenildi.
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Tuzaklanan bomba patladı, 2 asker şehit
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