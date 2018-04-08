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6 ’cü için yeni deliller bulundu

Giriş Tarihi: 8.4.2018
6 FETÖ’cü için yeni deliller bulundu
MİT'in, Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde yakaladığı 6 şüphelisine ilişkin yeni delillere ulaşıldı. 6 farklı ilin başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyaları tek elde toplanarak soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin, örgütün Kosova yapılanmasında üst düzey görevli olduğu, Mustafa Erdem'in bir dönem örgütün Kosova imamlığını yaptığı öğrenildi. Zanlılar Hasan Hüseyin Günakan, Yusuf Karabina ve Mustafa Erdem'in ByLock kullanıcısı olduğu ve bu program üzerinden yazıştıkları tespit edildi. Şüpheli Cihan Özkan'ın örgüt elebaşısının talimatının ardından 'daki hesabında artış görüldüğü, Osman Karakaya'nın FETÖ'ye müzahir Kimse Yok Mu Derneği'ne yardımda bulunup Ergenekon sürecinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ lehine raporlar düzenlediği, Kahraman Demirez'in ise örgüt mensuplarıyla Kakao Talk programı üzerinden görüştüğü öğrenildi.
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6 FETÖ’cü için yeni deliller bulundu
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