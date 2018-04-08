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Alman polisinden Türk vatandaşına küstah hareket!

Alman polisi, yandaşlarına tepki gösteren Türk'ü ayaklar altına aldı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 22:16
Alman polisinden Türk vatandaşına küstah hareket!
'da terör örgütü yandaşlarının gösterilerini eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alındı.
Almanya'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride ve aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk'e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk " Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!" dedi.
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Alman polisinden Türk vatandaşına küstah hareket!
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