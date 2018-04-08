Beyin piliyle Guinness rekoru

Dünyada ve Türkiye'de
tıp alanındaki
ilk rekoru
beyin pili hastalar
kırararak
Guinness
Dünya Rekoru
Kitabı'na girmeye
hak
kazandı. 'DESTEKÇİSİYİZ'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rekora bir mesajla destek vererek "Parkinson hastalarının hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacağız" dedi. Medipol Eğitim Sağlık Grubu himayesinde Beyin Pili Hastaları Derneği, 329 beyin pili takılı Parkinson hastasıyla bir rekora imza attı. Parkinson hastaları, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü öncesinde "Guinness Dünya Rekoru
" için dün İstanbul
'da Grand Cevahir Hotel'de bir araya geldi. Rekor için 250 kişiye ihtiyaç vardı ama tam 329 kişi toplandı. Guinness Türkiye Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın gözetiminde tek tek kayıt yaptıran beyin pilli hastalar kırmızı çizginin içine alındı. Rakamlar, büyük ekrandan duyuruldu. Hastalardan oluşan 'BeyPilDer Perküsyon Takımı'nın davullara vurması salondaki ritmi arttırdı. 10 dakika salonda kalan hastalar, rekorun yeni sahibi oldu. Kural "Bu rekor dünyada ilk defa kırılıyor" dedi. Medipol'den Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı bu rekorun tıp tarihinde bir ilk olacağını söyledi. Etkinlikte kendisi de beyin pili takılı bir Parkinson hastası olan orkestra şefi Durul Gence'nin solo perküsyon performansı nefes kesti. "EN BÜYÜK PAY ERDOĞAN'IN" Beyin
cerrahı Op. Dr. Ali Zırh da "2009'da beyin pili ameliyatlarının SGK
kapsamına alınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü büyük. Bu nedenle beyin pili hastalarının bu rekor rüyasını gerçekleştirmemizdeki en büyük pay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın" dedi. Etkinlikte Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi üyesi dansçılarla birlikte performans sergiledi. Finalde Gülben Ergen de sahne aldı.