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Bir haftada 108 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Bir haftada 108 terörist öldürüldü
Son bir haftada Mardin, Tunceli, , ile 'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 4'ünün sözde lider kadroda olduğu ve 77'sinin yurtdışında etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 10 askerin şehit olduğu ve 29 askerin yaralandığı bildirildi. Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a gerçekleştirdiği hava harekâtında da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı ise 3 bin 991 oldu. Bugüne kadar 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcı da imha edildi. Genelkurmay açıklamasında, görüşmeleri kapsamında, 'nin bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği bilgisine de yer verildi.
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