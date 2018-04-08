‘Bu iş şirazesinden çıktı’

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti
Kadıköy, Ataşehir
ve Kartal
ilçe kongrelerinde konuştu. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Mehmetçiğe destek için bölgeye giden sanatçılara yönelik sözlerine işaret eden Bakan Albayrak
, "İş öyle şirazesinden çıktı ki, kendi Mehmetçiğine moral ziyaretine giden insanlara hainlik yapacak düzeye kadar indi bu iş. Mehmetçik
kimin askeri, kimin evladı? Hepimizin evladı. Terör örgütleriyle, temsilcileriyle, hapiste cezasını çeken terör örgütü mensuplarıyla ne işler çevriliyor? Hem Atatürk'ün partisiyim diyeceksin, hem Atatürk'e ihanet edeceksin" dedi. Bakan Albayrak şunları söyledi: GAFLET UYKUSUNDAKİLERİ SİLKELEYELİM:
Askerimizin yanında durup destek olmak için giden insanlara, bölücü terör örgütlerinin diliyle ihanet içerisinde saldıran insanları görüyorsunuz değil mi? 2019 seçimlerine giderken, bütün bu resmin farkında olmayan, Türkiye
'nin ateş çemberinin içinden geçtiği böyle bir süreçte, bu resmi göremeyen hemşehrilerimiz, komşularımız vardır. Bizim bu hakikati anlatmamız, varsa bu gaflet uykusu içerisinde olanları omuzlarından tutup silkelememiz lazım. ADINDA CUMHURİYET YAZANLAR NEREDEYDİ?:
Bugün sınırların ötesinde, terör örgütleriyle Türkiye bir kurtuluş mücadelesi verirken, adında, tabelasında Cumhuriyet yazanlar, Cumhuriyete ve bu ülkeye kastedildiğinde neredeydiler? Daha da ötesi, ilkelerini sıraladığında cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyenler ülkesine, devletine, milletine, Cumhuriyetine kastedildiğinde neredeler? AK Parti olarak biz Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde nice kaleleri yıktık, nice kalelerde tarihi zaferler kazandık.