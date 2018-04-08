Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

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Erdoğan'ın konuşmasınan satır başları....

Paralel devler isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını veririz. Ne dedim 'inlerine gireceğiz' dedim, girdik mi? Bitti. Diri duracağız. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 'Afrin' dedik ve şimdi diğerleri, İdlib Münbiç 'ne olur bize de gelin' diyorlar.

30 bin konut niye istedik ki mazlum kardeşlerimizin başını sokacağı bir yer olsun. Şimdi Erciş'e de doğalgaz gidiyor. Niye istiyorum ki benim hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye basın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların böyle bir hizmeti oldu mu size. Van'ın belediye başkanı su getirmedi su.