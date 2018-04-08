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i yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı

Son dakika haberi... 'da telefon dolandırıcılarının, kimliğinin /'ye ait evde bulunduğu yalanıyla kandırmaya çalıştığı , kızının durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu Adana'da emekli öğretmen, dolandırılmaktan kızı sayesinde kurtuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 10:10
Emekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı

'da telefon dolandırıcılarının, kimliğinin /'ye ait evde bulunduğu yalanıyla kandırmaya çalıştığı , kızının durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu Adana'da emekli öğretmen, dolandırılmaktan kızı sayesinde kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Selma Parlak Gümüş'ü telefonla arayan dolandırıcılar, kaybolan kimliğinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduğunu söyledi.

Zanlıların, emekli öğretmeni kandırarak hesabındaki paranın miktarını öğrenmeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Gümüş'ün kızı, telefon görüşmesine müdahalede bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, hakaret ederek telefonu kapattı. Polise ihbarda bulunan Gümüş, ?bankaya giderek hesabındaki parayı kontrol etti.

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Emekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı
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