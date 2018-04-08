Erdoğan’dan seçim startı: Tüm enerjimizi yerel seçimlere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti
MKYK'da kongreler ve yerel seçim
hazırlıkları masaya yatırıldı. Erdoğan, kongrelerin bitmek üzere olduğunu, 6 Mayıs'ta İstanbul kongresi ile final yapacaklarını söyledi. Erdoğan, AK Parti büyük kongresinin ise ramazan ayından sonra yapılacağını anlattı. Erdoğan, "Bundan sonra tüm enerjimizi yerel seçim
lere vereceğiz. Teker teker vatandaşa ulaşacağız. AK Parti bir dava partisidir. Bu nedenle kişisel çıkarlar değil, Türkiye'nin çıkarları önceliğimiz olmuştur. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Herkes ülkenin çıkarlarını ön planda tutarak, tüm parti içi çekişmeleri, küskünlükleri bir kenara bıkarak seçimlere odaklanmalı" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son dönemde milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımında sıkıntılar yaşandığını belirtince Erdoğan, "Bu senin görevin. Niye sayı bulmakta zorlanıyoruz. Tedbir alın" dedi. Elitaş da bunun üzerine "Milletvekillerini toplamak için gereğini yapıyoruz. Mesaj atıyoruz çağırıyoruz. Daha ne yapalım" deyince Erdoğan gülümseyerek karşılık verdi.