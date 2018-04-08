FETÖ okulunda bayrak oyunu

FETÖ
'nün darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan Bosna Hersek
'teki "Bosna Sema
" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi. 15 Temmuz sonrası Bosna Hersek'te de öğrenci kaybına uğrayan ve olumsuz imajlarını değiştirmek adına ABD'li kuruma satılan anaokulu, ilkokul, lise ve üniversiteler, bu da yeterli olmayınca çareyi bir kez daha sahip değiştirmekte buldu. AMAÇ UNUTTURMAK
Bosna Hersek'teki birçok farklı şehirde faaliyet gösteren okulların yöneticileri, her fırsatta FETÖ bağlantılarını inkar etseler de okulların yeni sahibi Richmond Park Education'ın müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü olması, kurumun temsilcisi Fatih Cingöz'ün de daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı "Feza" Eğitim Kurumları'nın başında olması dikkati çekiyor. Okulların kurucularından Ali Dokumacı'nın 2011'de verdiği bir röportajda, "Fetullah Gülen istediği için Bosna Hersek'e geldiklerini" söylemesi bu kurumun hangi ideolojiye ait olduğunun en büyük göstergesi. Bosna basını da son 2 yılda 2 kez el değiştiren okulların, "ilk sahiplerinin kim olduğu" algısını yıkmayı amaçladıklarını belirtiyor.