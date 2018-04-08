FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ
/PDY
'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. Keçiören'deki "gaybubet evi"nde yakalandı. Operasyonda A.C. ile öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen K.K. ve S.Ş. de gözaltına aldı. Evdeki aramada çok sayıda dijital doküman ve bilgisayar ele geçirildi. Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları belirtildi. Bursa
'da ise yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, Gülen'in talimatıyla Bank Asya
'ya para yatırdıkları ve örgüte ait bazı derneklere üye oldukları gerekçesiyle 4 Nisan'da gözaltına alınmıştı.