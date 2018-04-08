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’nün gaybubet evine operasyon

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
FETÖ’nün gaybubet evine operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince /'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. Keçiören'deki "gaybubet evi"nde yakalandı. Operasyonda A.C. ile öğrenci sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen K.K. ve S.Ş. de gözaltına aldı. Evdeki aramada çok sayıda dijital doküman ve bilgisayar ele geçirildi. Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları belirtildi.
'da ise yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, Gülen'in talimatıyla 'ya para yatırdıkları ve örgüte ait bazı derneklere üye oldukları gerekçesiyle 4 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
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FETÖ’nün gaybubet evine operasyon
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