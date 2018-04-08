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’nın sözde Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü

Dağı’nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde alan sorumlusu olan olduğu belirlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 00:01
PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü bölgesinde terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan olduğu tespit edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ayrıca bölgede yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.
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PKK’nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu terörist öldürüldü
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